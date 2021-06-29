ЕС готов назначить независимых экспертов для выбора членов ВККС
Европейский Союз готов назначить независимых экспертов для поддержки отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей после того, как Верховная рада приняла необходимое законодательство.
Об этом написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда".
"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины, сделанный сегодня Верховной радой. Приветствуем принятие реформы Высшей квалификационной комиссии судей, надеемся увидеть окончательный текст законопроекта №3711 в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - написал Маасикас.
2/2 🇪🇺 is ready to nominate independent experts to support the selection of the High Qualification Commission of Judges. For a comprehensive judicial reform, the High Council of Justice to be reformed as well - relevant draft legislation is well advanced. #MovingForwardTogether— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 29, 2021
Посол также отметил, что для всесторонней судебной реформы следует также реформировать Высший совет правосудия, и для этого уже разработаны соответствующие законопроекты.
Напомним, Верховная рада одобрила законопроект №3711-д, который предусматривает изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.
Законопроект предусматривает, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из шести членов. Речь идет о трех действующих судьях или судьях в отставке и трех независимых международных экспертах. Международные эксперты будут решающий голос при отборе кандидата в ВККС.