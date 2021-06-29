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ЕС готов назначить независимых экспертов для выбора членов ВККС

Вторник, 29 июня 2021, 16:59

Европейский Союз готов назначить независимых экспертов для поддержки отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей после того, как Верховная рада приняла необходимое законодательство.

Об этом написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда".

"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины, сделанный сегодня Верховной радой. Приветствуем принятие реформы Высшей квалификационной комиссии судей, надеемся увидеть окончательный текст законопроекта №3711 в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - написал Маасикас.

Посол также отметил, что для всесторонней судебной реформы следует также реформировать Высший совет правосудия, и для этого уже разработаны соответствующие законопроекты.

Напомним, Верховная рада одобрила законопроект №3711-д, который предусматривает изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

Законопроект предусматривает, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из шести членов. Речь идет о трех действующих судьях или судьях в отставке и трех независимых международных экспертах. Международные эксперты будут решающий голос при отборе кандидата в ВККС.

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