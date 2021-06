ЕС готов назначить независимых экспертов для выбора членов ВККС

Европейский Союз готов назначить независимых экспертов для поддержки отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей после того, как Верховная рада приняла необходимое законодательство.

Об этом написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда".

"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины, сделанный сегодня Верховной радой. Приветствуем принятие реформы Высшей квалификационной комиссии судей, надеемся увидеть окончательный текст законопроекта №3711 в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - написал Маасикас.

2/2 🇪🇺 is ready to nominate independent experts to support the selection of the High Qualification Commission of Judges. For a comprehensive judicial reform, the High Council of Justice to be reformed as well - relevant draft legislation is well advanced. #MovingForwardTogether