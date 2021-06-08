Венецианка не поддержала принятые ВР изменения в закон о недостоверном декларировании

В Венецианской комиссии не поддерживают принятые ВР изменения в законопроект о наказании за недостоверное декларирование и благодарны президенту Зеленскому за намерение ветировать его.

Об этом заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время выступления на конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве.

"Изменения в законопроект заменили лишение свободы на ее ограничение, имущество родственников исключили из обязательного декларирования", - перечислил Букиккио проблемы в проекте.

"Это негативные поправки, и Венецианская комиссия их не поддерживает. Поэтому мы благодарны президенту Зеленскому за намерение ветировать этот закон", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский намерен ветировать закон о восстановлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, принятый Верховной радой со спорными поправками.

Зеленский заявил, что намерен установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием.

На прошлой неделе депутаты проголосовали инициированный президентом законопроект №4651 в том виде, который ослабляет систему декларирования и наказание за уголовные правонарушения в этой сфере.

Депутаты изменили подходы к декларированию активов, которые находятся во владении членов семьи декларанта. Это даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны.

Сейчас же такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования.