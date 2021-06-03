Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування зі спірними поправками

Президент України Володимир Зеленський має намір ветувати закон про відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування, ухвалений Верховною Радою зі спірними поправками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням", - сказав Зеленський.

У заяві наголошується, депутати проголосували ініційований президентом законопроєкт № 4651 у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері.

Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта. Це даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього. За такі дії декларанти не будуть покарані. Натомість зараз такі активи підлягають обов’язковому декларуванню в частині тих відомостей, які відомі або повинні бути відомі суб’єкту декларування.

Крім того, поправками, які подали депутати, пропонується за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі.

"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", – сказав президент.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. Це створило загрозу для подальшої підтримки України МВФ, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами, а також безвізового режиму із ЄС.

4 грудня Верховна рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, передбачивши за брехню про статки штрафи і обмеження волі. У ЄС зазначили, що вважають це недостатнім кроком.

Венеційська комісія Ради Європи також рекомендувала повернути тюремне ув’язнення за умисне приховування активів понад певну межу.