Рада одобрила создание Этического совета для судей, о котором просила "Венецианка"

Верховная Рада в четверг приняла в целом законопроект о реформировании Высшего совета правосудия №5068.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Законом усовершенствован порядок избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия для практической реализации принципа верховенства права, обеспечения соответствия кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели, повышение институциональной способности Высшего совета правосудия, повышение уровня общественного доверия к органам судейского управления, в частности, и судебной власти в цело ", - говорится в объяснении на сайте парламента.

Закон определяет порядок образования и деятельности Этического совета, в состав которого будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины; один человек, предложенный Советом адвокатов Украины; один человек, предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

В документе также прописаны полномочия и порядок деятельности Этического совета по установлению соответствия кандидата на должность члена Высшего совета правосудия и конкурсные принципы отбора кандидатов для осуществления соответствующим органом избрания члена ВСУ.

Глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков написал на своей странице в Facebook, что закон приняли со всеми критически важными поправками.

"С ключевым голосом независимых международных экспертов в Этическом совете, учетом ключевой поправки 733, которая обеспечивает эффективную очистку, и со сроком полномочий Этического совета 6 лет", - написал он.

Ранее президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал Украину предоставить международным экспертам решающую роль в Этическом совете - органе, который будет подбирать членов Высшего совета правосудия, хотя это и не понравится судейскому сообществу.

Напомним, в середине июня послы стран Группы семи и ЕС обратились к президенту Владимира Зеленского с персональным письмом, в котором убеждали его в необходимости внесения изменений в законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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