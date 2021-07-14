Рада схвалила створення Етичної ради для суддів, про яку просила "Венеційка"

Верховна рада у четвер прийняла в цілому законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Законом удосконалено порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя для практичної реалізації принципу верховенства права, забезпечення відповідності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя, підвищення рівня суспільної довіри до органів суддівського врядування, зокрема, та судової влади загалом", - йдеться у поясненні на сайті парламенту.

Закон визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради, до складу якої входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, одна особа, запропонована Радою прокурорів України; одна особа, запропонована Радою адвокатів України; одна особа, запропонована Національною академією правових наук України в особі президії.

В документі також прописані повноваження та порядок діяльності Етичної ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя і конкурсні засади добору кандидатів для здійснення відповідним органом обрання члена ВРП.

Глава правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков написав на своїй сторінці у Facebook, що закон ухвалили з усіма критично важливими правками.

"З ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді, урахуванням ключової поправки 733, яка забезпечує ефективне очищення і зі строком повноважень Етичної ради 6 років", - написав він.

Раніше президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо закликав Україну надати міжнародним експертам вирішальну роль в Етичній раді - органі, що добиратиме членів Вищої ради правосуддя, хоча це й не сподобається суддівській спільноті.

Нагадаємо, в середині червня посли країн Групи семи та ЄС звернулися до президента Володимира Зеленського з персональним листом, в якому переконували його у необхідності внесення змін до законопроєктів щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

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