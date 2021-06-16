Послы G7 обратились к Зеленскому насчет реформы системы правосудия

Послы стран Группы семи и ЕС обратились к президенту Владимиру Зеленскому с персональным письмом, в котором убеждают его в необходимости внесения изменений в законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом говорится в статье От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине.

Речь идет о законопроектах №5068 и №3711-д. Редакции этих документов, которые поддерживает профильный комитет ВР, многие уже критиковали публично, а глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время визита в Киев вообще заявил, что в случае их принятия "судебная реформа будет обречена".

Письмо послов Зеленскому, направленное 15 июня, не содержит жесткой критики и является попыткой нового подхода для того, чтобы убедить президента.

Письмо, как отмечается в статье, вообще не содержит критических замечаний или предупреждений о проблемах - а взамен заполнено комплиментами и описанием преимуществ, которые ждут Украину.

"Семерка", к примеру, адресует Зеленскому "просьбу о вашем политическом руководстве и личном участии ... для внесения изменений в проекты 5068 и 3711-д" и обещает, что выполнение рекомендаций Запада сможет "продемонстрировать гражданам Украины, что под вашим руководством Украина не боится решать давнюю проблему чрезмерного влияния групп интересов на политику и экономику ".

Как отмечается, среди дипломатов есть ощущение опасности того, что Рада примет один из законов (скорее всего, о ВККС, поскольку его нет в перечне прямых требований МВФ) в нормальном виде, а ВРП попытается сделать "ручной".

"Поэтому в письме послов отдельный блок посвящен убеждению Зеленского в том, что без одновременной реформы двух органов попытка сделать судебную систему честной снова" рухнет ", - говорится в статье.

Напомним, посольство США и представительство Европейского Союза в Украине выступили с совместным заявлением, в котором отметили важность независимых комиссий по отбору должностных лиц для судебной системы и призвали согласовать с рекомендациями "Венецианки" ко второму чтению законопроекты, в том числе скандальный проект о ВККС, который планирует принять Рада.