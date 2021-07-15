ЕС предоставит Украине второй транш макрофина после реформы судебной системы - Шефчович

Второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза будет предоставлен Украине сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в интервью Интерфакс-Украина.

"Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права соблюдается во всех наших государствах-членах", - сказал Шефчович.

Он отметил, что это не что-то конкретное для Украины - это действительно важная задача, потому что речь идет о деятельности государства, об общих ценностях, об атмосфере в обществе.

"Очень важно также видеть решительность руководства Украины реформировать судебную систему, согласно рекомендации Венецианской комиссии. Мы также приветствуем стремление президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной и устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года было предоставлено 600 млн евро, и я думаю, что когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлено второй транш", - добавил Шефчович.

Напомним, 14 июля Верховная рада приняла законопроект о реформировании Высшего совета правосудия №5068 со всеми критически важными поправками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в этическом совете.

Днем ранее Рада поддержала законопроект №3711-д с предложениями президента Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС по международным экспертами.

Напомним, в середине июня послы стран Группы семи и ЕС обратились к президенту Владимиру Зеленскому с персональным письмом, в котором убеждали его в необходимости внесения изменений в законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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