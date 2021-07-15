ЄС надасть Україні другий транш макрофіну після реформи судової системи - Шефчович

Другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу буде надано Україні відразу після того, як у країні будуть виконані кроки зі зміцнення верховенства закону та реформування судової системи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Наразі дуже важливо продовжити цю реформу для подальшого зміцнення верховенства закону. Це дуже інтенсивна дискусія, яку ми ведемо також у ЄС і наших державах-членах. Тепер ми щорічно публікуємо звіти про верховенство права, в яких оцінюємо, наскільки верховенство права дотримується у всіх наших державах-членах", - сказав Шефчович.

Він зазначив, що це не щось конкретне для України - це справді важливе завдання, тому що йдеться про діяльність держави, про спільні цінності, про атмосферу в суспільстві.

"Дуже важливо також бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему, відповідно до рекомендації Венеціанської комісії. Ми також схвалюємо прихильність президента Зеленського боротися з інтересами і впливом олігархів у політичному та економічному житті України. Всі ці кроки, про які я говорив, справді зроблять Україну більш сильною і стійкою. Крім того, це принесе іншу підтримку через макрофінансову допомогу. У грудні минулого року було надано 600 млн євро, і я думаю, що, коли всі ці кроки, про які я згадав, будуть виконані, відразу після цього буде надано другий транш", - додав Шефчович.

Нагадаємо, 14 липня Верховна рада прийняла законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.

Днем раніше Рада підтримала законопроєкт №3711-д з пропозиціями президента України про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.

Нагадаємо, в середині червня посли країн Групи семи та ЄС звернулися до президента Володимира Зеленського з персональним листом, в якому переконували його у необхідності внесення змін до законопроєктів щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

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