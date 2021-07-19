Зеленский в Грузии примет участие в первом саммите "Ассоциированного трио"

19 августа президент Владимир Зеленский посетит Грузию, где примет участие в первом саммите "Ассоциированного трио".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

"19 июля 2021 Владимир Зеленский с рабочим визитом в Грузию с целью начала деятельности формата" Ассоциированного трио "Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры трех стран подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

В рамках визита Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдовы Майей Санду и президентом Европейского совета.

Как известно, в середине мая Украина, Грузия и Молдова создали формат "Ассоциированного трио" с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.