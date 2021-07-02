В деле об аварии на канатной дороге в Италии появились новые подозреваемые

Органы юстиции Италии ведут расследование относительно новых подозреваемых в аварии на канатной дороге, унесшей жизни 14 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Среди новых подозреваемых - высокопоставленные сотрудники южнотирольского производителя канатных дорог Leitner, в результате чего общее число подозреваемых достигло 14.

"Включение в реестр расследований было очевидным для обвинения в Вербании, потому что между Leitner и фирмой Ferrovie del Mottarone Srl заключен договор на техническое обслуживание", - говорится в заявлении Leitner.

Компания провела некоторые работы по техническому обслуживанию и проверке канатной дороги, которая соединяла гору Моттароне с западным берегом озера Маджоре.

Leitner заявила, что предоставила обвинению исчерпывающую документацию по этому делу.

Первоначально расследование было сосредоточено только на трех мужчинах, работающих у оператора канатной дороги.

Напомним, авария произошла в провинции Турин 23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая начинается от озера Маджоре и заканчивается на высоте 1491 метр над уровнем моря. Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, в 300 метрах от верхней станции, и упала в лесистой и труднодоступной местности.

Из 15 пассажиров тринадцать человек погибли на месте, включая двухлетнего ребенка. Позже в больнице в Турине умер 9-летний ребенок. 1 июня из реанимации выписали 5-летнего мальчика - единственного, кому посчастливилось выжить. В аварии погибла почти вся его семья.

Как стало известно из предварительных выводов расследования, причиной трагедии стал обрыв буксующего троса, который тянул кабину вперед. В таком случае должна была сработать система автоматического торможения кабины, но как минимум один из двух элементов системы оказался заблокированным.