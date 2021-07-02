У справі про аварію на канатній дорозі в Італії з'явилися нові підозрювані

Органи юстиції Італії ведуть розслідування щодо нових підозрюваних в аварії на канатній дорозі, яка забрала життя 14 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Серед нових підозрюваних - високопоставлені співробітники виробника канатних доріг Leitner у Південному Тиролі, в результаті чого загальне число підозрюваних досягло 14.

"Включення до реєстру розслідувань було очевидним для звинувачення у Вербанії, тому що між Leitner і фірмою Ferrovie del Mottarone Srl укладено договір на технічне обслуговування", - йдеться в заяві Leitner.

Компанія провела деякі роботи з технічного обслуговування та перевірки канатної дороги, яка з'єднувала гору Моттароне із західним берегом озера Маджоре.

Leitner заявила, що надала звинуваченням вичерпну документацію по цій справі.

Спочатку розслідування було зосереджено тільки на трьох чоловіках, які працювали у оператора канатної дороги.

Нагадаємо, аварія сталася в провінції Турин 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів від верхньої станції, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості.

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. 1 червня з реанімації виписали 5-річного хлопчика - єдиного, кому пощастило вижити. В аварії загинула майже вся його родина.

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни, але щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим.

Поліція заарештувала трьох співробітників компанії-оператора канатної дороги, але пізніше суддя вирішив, що немає підстав тримати їх у в'язниці, оскільки вони не можуть втекти і не існує ризику фальсифікації доказів.