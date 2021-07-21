Во Франции "ковидный паспорт" стал обязательным в местах культуры и отдыха

С 21 июля во французские кинотеатры, музеи, театры, на стадионы и ярмарки, в выставочные салоны, а также на любые культурные, спортивные, праздничные мероприятия с числом участников более 50 человек можно попасть только при наличии так называемого "паспорта здоровья".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Новый декрет правительства, расширяющий применение "антиковидного" пропуска, опубликован 20 июля.

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О радикальном ужесточении правил допуска к учреждениям и местам, связанным с культурой и досугом, 12 июля в своем обращении к французам объявил президент Эммануэль Макрон.

"Паспорт здоровья" должен содержать информацию или о полной вакцинации против коронавируса, или о свежем отрицательный тест на коронавирус, или о перенесенном заболевании.

"Пропускная система" вводится не только в зданиях, но и на всех культурных и досуговых мероприятиях, проходящих в "общественных местах".

Без пропуска нельзя будет отправиться в путешествие на круизном лайнере или полюбоваться изнутри каким-нибудь собором. Сертификат для входа в культовые здания не требуют только для присутствия на религиозных церемониях и службах.

Ношение масок становится необязательным в местах коллективного проведения досуга, попадающих под "пропускную" систему.

20 июля парламент Франции приступил к обсуждению законопроекта, который должен еще больше расширить сферу применения "ковидного паспорта".

Сертификат предложено сделать обязательным для посещения кафе и ресторанов, крупных торговых центров, а также в транспорте - в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования.

Власти Франции уже начали говорить о четвертой волне эпидемии.

В этот вторник, 20 июля, за сутки было выявлено 18 000 новых инфекций.