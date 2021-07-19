Во Франции на фоне ковидных протестов разгромили два центра вакцинации

Два центра вакцинации были разгромлены во Франции на фоне протестов по внедрению правительством жестких коронавирусных правил.

Об этом говорится в публикации BBC, пишет "Европейская правда".

По заявлению властей, в пятницу вечером один вакцинационный центр на юго-востоке Франции подвергся вандализму и был затоплен пожарными шлангами.

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На следующий день другая клиника на юго-западе была частично разрушена, по данным местных СМИ, в результате поджога.

У центра вакцинации в Лан-ан-Веркора у юго-восточного города Гренобль неизвестные оставили граффити с надписью против вакцинации. Субботний поджог был направлен против клиники в селе Юррюнь вблизи Биаррица на юго-западе.

Кроме того, в субботу более 100 000 человек вышли на улицы по всей Франции, чтобы осудить правила, разработанные для борьбы с всплеском новых инфекций. Противоречивые меры включают обязательную вакцинацию медицинских работников и необходимость предъявить "паспорта здоровья" для пропуска в большинство общественных мест.

Критики обвинили правительство президента Эммануэля Макрона в нарушении их свобод.

На митинге в Париже в субботу французский политик Мартин Воннер сказала протестующим "осадить" офисы законодателей, поддержавших ковидную политику правительства. Воннер, которая известна скептицизмом относительно вакцинации, теперь грозит потенциальный расследование. В воскресенье ее вынудили покинуть свою оппозиционную группу в парламенте. Воннер заявила, что ее слова неправильно истолковали.

Во Франции произошли акты насилия и вандализма в отношении законодателей, поддержавших новые правительственные правила. Однако сотни тысяч людей записались на прививку после того, как на прошлой неделе Макрон обнародовал план.

Его правительство пытается обуздать распространение более заразного варианта "дельта", который вызывает увеличение количества госпитализаций.

На прошлой неделе группа ученых, которая консультирует правительство Франции, предупредила о четвертой волне коронавируса в ближайшие месяцы. Лишь чуть больше половины населения Франции получили первую дозу вакцины. Менее 40% сделали два укола.