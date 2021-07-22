Катастрофические наводнения в Европе могут сильно участиться - исследование

Масштабные наводнения наподобие тех, которые на прошлой неделе произошли в Европе, могут участиться в результате глобального потепления.

Об этом свидетельствует новое исследование европейских климатологов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Компьютерное моделирование показывает, что при худшем сценарии к концу века штормы, которые медленно движутся, могут стать в 14 раз более распространенными над сушей. Чем медленнее движется шторм, тем больше дождя выпадает на небольшую территорию и тем выше риск серьезного наводнения.

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Ранее исследователи определили, что более высокие температуры воздуха, вызванные климатическим кризисом, означают, что атмосфера может содержать больше влаги, что, в свою очередь, приводит к более сильным ливням. Однако последний анализ - это первая оценка роли медленных штормов в возникновении сильных ливней в Европе.

Штормы, прогнозируемые в новом исследовании, распространяются даже медленнее, чем те, которые залили Германию, Нидерланды и другие страны на прошлой неделе, и поэтому приведут к еще более сильным дождям и наводнениям. "Моделирование дает представление о том, что может быть еще хуже", - сказал Абдулла Кахраман из Университета Ньюкасла в Великобритании, который руководил исследованием.

Профессор Лиззи Кендон из Метеорологического бюро Великобритании сказала: "Это исследование показывает, что кроме увеличения количества осадков, с глобальным потеплением мы можем ожидать значительного увеличения количества медленных штормов".

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Ученые считают, что стремительное потепление в Арктике может быть основной причиной замедления погодных систем из-за замедления сильных ветров. Это явление уже связывают с разрушительными волнами тепла в России и наводнениями в Пакистане.

Исследование показало, что наибольший рост количества тихоходных штормов над сушей было летом. "Летом, особенно в августе, самый высокий рост наблюдается на большей части европейского континента", - сказал Кахраман.

Он был удивлен смоделированным влиянием, которое распространилось на более холодные северные регионы Европы: "Мы обнаружили, что вся Европа, включая Великобританию и Скандинавию, испытывает такие действительно медленные экстремальные ливни", - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе ливни на западе Европы привели к наводнениям в нескольких странах. Больше всего от непогоды пострадала Германия, число погибших превысило 160.

В Бельгии погиб как минимум 31 человек, судьба еще 53 человек выясняется.