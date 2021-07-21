В Нидерландах только один город оценивает ущерб от наводнения в 400 млн евро

Муниципалитет Валкенбург в Нидерландах, один из наиболее пострадавших от наводнений на прошлой неделе, оценивает убытки от стихийного бедствия в 400 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS, об этом объявил мэр Валкенбруга.

По предварительным оценкам, 200 евро из этой суммы составляют прямые материальные убытки и еще 200 млн - потери бизнеса от неполученной прибыли.

Всего повреждения получили 2700 жилых домов, из которых 700 - настолько серьезные, что владельцы по крайней мере временно нуждаются в другом жилье. Понесли убытки также несколько сотен ресторанов и магазинов. Всего в муниципалитете проживает около 16 000 человек.

Мэрия временно запретила находиться в местности вокруг территории города из-за того, что там скопился ил с опасными отходами.

"Валкенбург затопила смесь из дождевой воды, канализационных стоков и всего, что стояло в гаражах и подвалах жителей - краски, масла и так далее", - пояснил мэр.

После наводнения из города уже вывезли 900 тонн мусора. Подтопленные здания должны будут сохнуть в течение 2-3 месяцев, прежде чем будут пригодны к заселению, а также необходима экспертная оценка, чтобы выяснить, насколько надежными остаюстя конструкции.

Напомним, на прошлой неделе ливни на западе Европы привели к наводнениям в нескольких странах. Больше всего от непогоды пострадала Германия, число погибших превысило 160.

В Бельгии погиб как минимум 31 человек, судьба еще 53 человек выясняется.

Наводнения произошли и в Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.