Катастрофічні повені в Європі можуть значно почастішати - дослідження

Масштабні повені, подібні до тих, які минулого тижня сталися у Європі, можуть почастішати в результаті глобального потепління.

Про це свідчить нове дослідження європейських кліматологів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Комп'ютерне моделювання показує, що при найгіршому сценарії до кінця століття шторми, які повільно рухаються, можуть стати в 14 разів більш поширеними над сушею. Чим повільніше рухається шторм, тим більше дощу випадає на невелику територію і тим вище ризик серйозної повені.

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Раніше дослідники визначили, що більш високі температури повітря, викликані кліматичною кризою, означають, що атмосфера може утримувати більше вологи, що, в свою чергу, призводить до більш сильних злив. Однак останній аналіз - це перша оцінка ролі повільних штормів у виникненні сильних злив в Європі.

Шторми, прогнозовані в новому дослідженні, поширюються навіть повільніше, ніж ті, які залили Німеччину, Нідерланди та інші країни минулого тижня, і тому призведуть до ще більш сильних дощів і повеней. "Моделювання дає уявлення про те, що може бути ще гірше", - сказав Абдулла Кахраман з Університету Ньюкасла в Британії, який керував дослідженням.

Професор Ліззі Кендон з Метеорологічного бюро Великобританії сказала: "Це дослідження показує, що крім збільшення кількості опадів, з глобальним потеплінням ми також можемо очікувати значного збільшення кількості повільних штормів".

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Вчені вважають, що стрімке потепління в Арктиці може бути основною причиною уповільнення погодних систем через уповільнення сильних вітрів. Це явище вже пов'язують з руйнівними хвилями тепла в Росії і повенями в Пакистані.

Дослідження показало, що найбільше зростання кількості тихохідних штормів над сушею було влітку. "Влітку, особливо в серпні, найвище зростання спостерігається на більшій частині європейського континенту", - сказав Кахраман.

Він був здивований змодельованим впливом, що поширився на більш холодні північні регіони Європи: "Ми виявили, що вся Європа, включаючи Британію і Скандинавію, відчуває такі дійсно повільні екстремальні зливи", - сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня зливи на заході Європи призвели до повеней у кількох країнах. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, кількість загиблих перевищила 160.

У Бельгії загинула щонайменш 31 людина, долю ще 53 осіб з'ясовують.