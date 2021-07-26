В Греции допускают расширение обязательной вакцинации на учителей и критические сферы

В Греции допускают расширение обязательной вакцинации также на учителей и работников важнейших служб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Вопрос собираются рассмотреть в конце августа, когда парламент вернется с летнего перерыва. В правительстве хотят в течение следующего месяца посмотреть, какими в начале учебного года станут показатели вакцинации, а также какой будет ситуация с эпидемией.

Помимо учителей, обязательную вакцинацию могут распространить на военных, правоохранителей, пограничников, пожарных, а также работников критической инфраструктуры - предприятий водо- и энергоснабжения и общественного транспорта.

В правительстве отметили, что среди педагогов достаточно неплохие показатели вакцинации и без обязательства - 75%.

Предполагается, что до реального решения в этом вопросе все же не дойдет.

Напомним, Греция решила ввести обязательную вакцинацию медицинского персонала и персонала домов престарелых, что вызвало волну протестов.

На прошлой неделе вся Греция, по эпидемическим критериям агентства ЕС, стала желтой или красной зоной.

С середины июля показатели заражений в стране приблизились к тем, которые фиксировали на пике весенней волны эпидемии в апреле.