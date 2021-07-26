У Греції допускають розширення обов'язкової вакцинації на вчителів і "критичні" сфери

У Греції допускають розширення обов’язкової вакцинації також на вчителів і працівників найважливіших служб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Питання збираються розглянути у кінці серпня, коли парламент повернеться з літньої перерви. В уряді хочуть протягом наступного місяця подивитись, якими до початку навчального року стануть показники вакцинації, а також - якою буде ситуація з епідемією.

Окрім вчителів, обов’язкову вакцинацію можуть поширити на військових, правоохоронців, прикордонників, пожежників, а також працівників критичної інфраструктури - підприємств водо- та енергопостачання і громадського транспорту.

В уряді зазначили, що серед освітян досить непогані показники вакцинації і без зобов’язання - 75%.

Припускають, що до реального рішення у цьому питанні все ж не дійде.

Нагадаємо, Греція вирішила запровадити обов’язкову вакцинацію медичного персоналу та персоналу будинків для літніх людей, що спричинило хвилю протестів.

Минулого тижня вся Греція, за епідемічними критеріями агентства ЄС, стала жовтою або червоною зоною.

З середини липня показники заражень в країні наблизилися до тих, що фіксували на піку весняної хвилі епідемії у квітні.