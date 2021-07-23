Ще більше темно-червоного: у ЄС показали, як за тиждень змінилася ситуація з COVID-19

За останній тиждень ситуація з коронавірусом у Західній Європі суттєво погіршилася, але близько половини території ЄС досі залишається "зеленою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить оновлена мапа Європейського центру з попередження і контролю захворювань, яку публікують щотижня у четвер.

На 22 липня темно-червоною зоною, що означає найгіршу ситуацію, стали ще частина території Іспанії, половина Нідерландів, грецький Крит. У світло-червону зону з жовтої перейшли Ірландія, частина Греції і французька Корсика.

Франція, де тиждень тому переважав зелений колір, стала майже повністю жовтою. Кілька жовтих зон додалось на території Італії, Данії та Греції.

Покращилася ситуація лише у Швеції та Норвегії - порівняно з мапою на 15 липня, Норвегія стала повністю зеленою, а в Швеції жовтим залишився лише невеликий район.

За показником захворюваності найгірша ситуація на Кіпрі - 1483.55 на 100 000 населення, в рази більше, ніж в інших "червоних" країнах. В Іспанії це 624 на 100 000 населення (майже вдвічі більше, ніж минулого тижня), Нідерландах - 670,4, Португалії - 407, на Мальті - 379.35, у Греції - майже 400 на 100 000 населення. В багатьох країнах ЄС цей показник менший 50 на 100 000 населення.

Критеріями для поділу на зони є не лише кількість виявлених випадків, а й кількість тестів відносно кількості населення та відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

На піку попередньої хвилі епідемії майже вся Європа була червоною або темно-червоною зоною.

Як вже повідомлялося, кількість повністю вакцинованих від коронавірусу жителів ЄС досягла 55%.

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