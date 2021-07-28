Район на севере Италии пострадал от наводнения

Коммуна Комо в Ломбардии, в предгорье Альп, после сильных ливней пострадала от наводнения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

После большого количества осадков горные ручьи превратились в бурные потоки. Многие дома местных жителей оказались подтопленными, пострадали десятки автомобилей.

Больше всего пострадал муниципалитет Бриенно. Там в результате оползня произошла утечка газа, 50 человек из-за подтопления оказались заблокированными в своих домах и нуждались в помощи спасателей.

После того, как вода отступила, дороги остаются почти непроезжими из-за намытого ила и поломанных деревьев, принесенных потоком.

О травмированных и пострадавших сообщений не поступало, но материальный ущерб от стихии называют огромным.

На вечер 27 июля почти непроезжей была дорога Via Regina между Черноббио и Мольтразио, участок между Бриенном и Колоньйо, дорога у Ларио и участок пути 71 у Лаглио, где произошел оползень. Закрытая также провинциальная дорога Ардженьйо-Скиньяно, проблемы есть на участке между Несс и Леццено.

Последствия непогоды помогают преодолевать сотни пожарных, сотрудников службы гражданской защиты и волонтеров.

Спасательная служба призвала людей к максимальной осторожности. На следующие сутки также прогнозируют сильные дожди и грозы.

Как сообщалось ранее, днем ​​в понедельник сильный град на севере Италии повредил сотни автомобилей. Тем временем юг страны борется с лесными пожарами.