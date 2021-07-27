В Италии вспыхнули пожары еще в нескольких местах, на Сардинии борьба с огнем продолжается

В дополнение к масштабному пожару на итальянском острове Сардиния, пожары вспыхнули также на Сицилии и в районе на центральном востоке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

На Сицилии пожар начался в зеленой зоне муниципалитета Эриче на северо-западе острова, ущерб от него уже называют огромным. Сообщают также о пожарах на горном хребте Сикана и в Алкамо в провинции Трапани - тоже на западе острова. Со вчерашнего дня продолжается пожар также в районе Агридженто.

Возобновился пожар в Валь Пескара на центральном востоке материковой части страны, пожарные пытаются потушить огонь с позднего вечера.

Напомним, на Сардинии борьба с масштабными лесными пожарами продолжается третьи сутки, частично очаги горения удалось взять под контроль.

Между тем север страны страдает от сильных ливней с градом, которые нанесли ущерб сельскохозяйственным посевам, виноградникам и садам. Сильный град повредил сотни автомобилей на автомагистрали А1.