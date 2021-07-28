Литва задержала рекордное количество нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

Служба охраны государственной границы Литвы в среду сообщила о рекордном количестве задержанных мигрантов, нелегально пересекших литовскую границу с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По данным службы, за сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта - это максимальное количество задержанных нелегалов в сутки в этом году.

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Все задержанные представились гражданами Ирака или имели документы граждан этой страны. Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы.

Общее количество таких задержанных в этом году уже превысило 3000. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. В июле пограничники задержали 2366 мигрантов, в июне их было 473, в мае - 77, в апреле - 70, а в марте - 8.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с заметным ростом потока нелегальных мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

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Должностные лица страны считают, что рост потоков миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.

12 стран ЕС отправили гуманитарную помощь Литве для мигрантов из Беларуси.

Литва строит забор на границе с Беларусью, но столкнулась с проблемами из-за нехватки колючей проволоки.

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