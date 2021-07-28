В Швеции из-за сильных дождей затоплены улицы нескольких городов
Сильный дождь, последовавший за периодом засушливой погоды, привел к затоплению улиц в городе Кальмар на восточном побережье Швеции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Во вторник в Кальмаре выпало до 40 миллиметров осадков, и около 24 000 домохозяйств остались без электричества на несколько часов. В этом районе зафиксировали около 1700 вспышек молний.
В среду полоса дождя переместилась на юг, подтопления зафиксированы в городе Кристианстад, но о пострадавших или серьезных повреждениях инфраструктуры не сообщалось.
Напомним, итальянская коммуна Комо в Ломбардии, в предгорье Альп, пострадала от наводнения, вызванного сильными ливнями.
В Турции объявлены зонами стихийного бедствия пострадавшие от наводнения жилые районы в черноморских провинциях Ризе, Артвин и Дюздже.