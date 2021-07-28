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У Швеції через сильні дощі затоплені вулиці кількох міст

Середа, 28 липня 2021, 18:09

Сильний дощ, що прийшов за періодом посушливої погоди, призвів до затоплення вулиць у місті Кальмар на східному узбережжі Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У вівторок у Кальмарі випало до 40 міліметрів опадів, і близько 24 000 домогосподарств залишилися без електрики на кілька годин. У цьому районі зафіксували близько 1700 спалахів блискавок.

 

У середу смуга дощу перемістилася на південь, підтоплення зафіксовані в місті Крістіанстад, але про постраждалих або серйозні пошкодження інфраструктури не повідомлялося.

 

Нагадаємо, італійська комуна Комо у Ломбардії, в передгір’ї Альп, постраждала від повені, спричиненої сильними зливами.

У Туреччині оголошені зонами стихійного лиха постраждалі від повені житлові райони в чорноморських провінціях Різе, Артвін і Дюздже.

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Швеція стихійні лиха
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