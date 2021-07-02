Агентство ЕС отправило подкрепление Литве и Латвии для охраны границы с Беларусью

Европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба агентства.

Frontex поступил так на запрос Литвы и Латвии, поступивший в июне - в связи со значительным ростом количества случаев незаконного пересечения границы со стороны Беларуси в последние недели.

"Пограничники будут оказывать поддержку Латвии и Литве в надзоре за границей и других функциях управления границей. Операция начинается с развертывания 10 сотрудников с патрульными авто, численность которых будет постепенно увеличиваться", - отмечается в сообщении.

Только за июнь на незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву поймали более 400 человек - в шесть раз больше, чем общее количество таких попыток за 2020 год.

В Латвии не наблюдалось такого стремительного роста количества незаконных пересечений границы, но страна тоже решила обратиться к Frontex, действуя на опережение.

"Мы очень обеспокоены ситуацией на границе с Беларусью. Проблема миграции становится серьезной - не только для Литвы, но и для всего ЕС, потому что пересылка мигрантов через границу с ЕС стала официальной позицией Беларуси. Это означает, что число мигрантов драматически возросло в последние месяцы и мы должны это решить", - заявлял президент Литвы Гитанас Науседа перед июньским саммитом лидеров ЕС.

По его словам, мигранты, нелегально пересекающие белорусско-литовскую границу, происходят из разных стран, но в основном из Ирана, Ирака и Сирии.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.