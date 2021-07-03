Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Беларуси

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов - это почти в три раза больше, чем предыдущие суточные рекорды.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020.

Ранее сообщалось, что европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.