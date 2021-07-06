Президент Евросовета назвал ситуацию на границе Литвы попыткой давления со стороны Минска

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Вильнюс осудил "попытки инструментализировать нелегальную миграцию для давления на страны ЕС" со стороны Минска.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы осуждаем все попытки инструментализировать нелегальную миграцию для осуществления давления на стран-членов ЕС. Литва может рассчитывать на полную поддержку и солидарность путем мобилизации инструментов Frontex и диалога со странами, привлеченным к процедурам возвращения и реадмиссии", - заявил Шарль Мишель.

We condemn all attempts to instrumentalise illegal migration to exert pressure on EU member states.#Lithuania can count on our full support and solidarity through the mobilisation of @Frontex & dialogue with countries involved in return & readmission procedures.@GitanasNauseda pic.twitter.com/FskpijoP91 — Charles Michel (@eucopresident) July 5, 2021

"Границы Литвы - это европейские границы. ЕС применил санкции против Беларуси и продолжит захищать и продвигать свои ценности. Вы можете рассчитывать на большую поддержку ЕС для Литвы", - добавил он.

Литовские пограничники еще не объявили, сколько мигрантов поймали на незаконном пересечении границы из Беларуси за сутки с понедельника на вторник. За воскресенье и утро понедельника 5 июля в страну проникли 134 мигранта.

Всего с начала года на границе с Литвой задержали уже 1232 нелегальных мигрантов - в 15 раз больше, чем за весь 2020 год, при этом рекордным стала последняя неделя. Только за последние четыре дня пограничники Друскининского залога задержали 416 человек.

2 июля Литва в связи с этим объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер Ингрида Шимоните призвала ЕС предоставить Литве большую поддержку в этой ситуации.

Мигранты, нелегально пересекающие белорусско-литовскую границу, прибыли из разных стран, но в основном из Ирана, Ирака и Сирии. Как они оказываются в Беларуси, неизвестно.

В правительстве считают это организованной акцией режима Лукашенко против Литвы за её жесткую позицию в отношении репрессий в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

Европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

Напомним, в конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.