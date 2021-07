Президент Евросовета назвал ситуацию на границе Литвы попыткой давления со стороны Минска

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Вильнюс осудил "попытки инструментализировать нелегальную миграцию для давления на страны ЕС" со стороны Минска.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы осуждаем все попытки инструментализировать нелегальную миграцию для осуществления давления на стран-членов ЕС. Литва может рассчитывать на полную поддержку и солидарность путем мобилизации инструментов Frontex и диалога со странами, привлеченным к процедурам возвращения и реадмиссии", - заявил Шарль Мишель.

We condemn all attempts to instrumentalise illegal migration to exert pressure on EU member states.#Lithuania can count on our full support and solidarity through the mobilisation of @Frontex & dialogue with countries involved in return & readmission procedures.@GitanasNauseda pic.twitter.com/FskpijoP91