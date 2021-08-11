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Литовские СМИ осудили нападения на журналистов на акции против "паспортов возможностей"

Среда, 11 августа 2021, 17:49

Ведущие литовские СМИ опубликовали совместное письмо, в котором выразили возмущение в связи с нападениями на своих журналистов и операторов во время акции против "паспортов возможностей" под стенами Сейма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Подписи под письмом поставили общественный вещатель LRT, Delfi, новостные агентства BNS и ELTA, 15min.lt, Lrytas.lt, Diena Media News, телеканалы TV3, LNK, Freedom TV, Литовский союз журналистов.

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"Мы осуждаем применение физической силы и эмоционального давления на журналистов. Просим полицию обратить внимание на безопасность журналистов, так как их работа крайне важна в демократической стране. Благодаря ей общественность может следить за событиями и получать профессионально поданную, объективную информацию", - отмечают они.

Подписанты отмечают, что журналисты с самого начала акции были на месте, делали прямые включения и говорили с участниками, беспристрастно информируя общественность о том, что они этим протестом хотят донести.

Однако вечером, когда протест перерос в беспорядки, многих журналистов толкали, закрывали им объективы камер, пытались повредить оборудование и оскорбляли. Сообщается, что в некоторых бросали камни.

"Такое насилие - позорное, низменное и противоречит принципам демократии и праву информировать общественность. Это вредит не только литовской демократии, но и репутации Литвы в мире. Вчерашние события показали, что работа журналистов может быть опасной, особенно тогда, когда толпа считает медиа врагом, а не понимает принципов объективной журналистики, когда люди не могут сформулировать свою позицию по определенному вопросу... Утверждения о том, что якобы журналисты спровоцировали столкновения, являются необоснованными и ложными. Журналисты были на месте событий с самого утра, но сами в итоге подверглись нападениям", - говорится в обращении.

Напомним, 10 августа под Сеймом собралось несколько тысяч человек, несогласных с намерением правительства ввести ограничения в отношении людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, и тех, кто не тестируется. Акция переросла в стычки, полиция применила слезоточивый газ. Сообщается о 26 задержанных протестующих и 15 травмированных правоохранителях, из них троих пришлось госпитализировать.

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