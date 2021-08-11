Литовські ЗМІ засудили напади на журналістів на акції проти "паспортів можливостей"

Провідні литовські ЗМІ опублікували спільного листа, в якому висловили обурення у зв’язку з нападами на своїх журналістів та операторів під час акції проти "паспортів можливостей" під стінами Сейму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Підписи під листом поставили суспільний мовник LRT, Delfi, новинні агентства BNS та ELTA, 15min.lt, Lrytas.lt, Diena Media News, телеканали TV3, LNK, Freedom TV, Литовська спілка журналістів.

"Ми засуджуємо застосування фізичної сили та емоційного тиску на журналістів. Просимо поліцію звернути увагу на безпеку журналістів, тому що їхня робота вкрай важлива у демократичній країні. Завдяки їй громадськість може стежити за подіями та отримувати професійно подану, об’єктивну інформацію", - наголошують вони.

Підписанти зазначають, що журналісти від самого початку акції були на місці, робили прямі включення і говорили з учасниками акції, неупереджено інформуючи громадськість про те, що вони цим протестом бажають донести.

Проте увечері, коли протест переріс у заворушення, багатьох журналістів штовхали, закривали їм об’єктиви камер, намагалися пошкодити обладнання та називали образливими словами. Повідомляється, що в деяких кидали каміння.

"Таке насильство ганебне, нице і суперечить принципам демократії і праву інформувати громадськість. Це шкодить не лише литовській демократії, а й репутації Литви у світі. Вчорашні події засвідчили, що робота журналістів може бути небезпечною, особливо тоді, коли натовп вважає медіа ворогом, не розуміє принципів об’єктивної журналістики, коли люди не можуть сформулювати свою позицію щодо певного питання… Твердження про те, що нібито журналісти спровокували сутички, є необґрунтованими і неправдивими. Журналісти були на місці подій з самого ранку, але самі у підсумку зазнали нападів", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 10 серпня під Сеймом зібрались кілька тисяч людей, незгодних з наміром уряду запровадити обмеження щодо людей, які не мають імунітету до коронавірусу і тих, хто не тестується. Акція переросла в сутички, поліція застосувала сльозогінний газ. Повідомляється про 26 затриманих протестувальників і 15 травмованих правоохоронців, з них трьох довелось госпіталізувати.