Посол Литвы в Китае покинет страну из-за спора вокруг представительства Тайваня

Посол Литвы в Китае заявила, что ее попросили покинуть страну, через день после того, как Пекин потребовал от Вильнюса отозвать своего посланника из-за разрешения Тайваню создать офис в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Посол Диана Мицкевичине только что вернулась в столицу Китая, когда ей сказали, что ей придется вернуться в Вильнюс как можно скорее.

"Я только что приехала в Пекин... чтобы быть информированной о том, что меня просят уехать", - сказала она.

Мицкевичине добавила, что ей придется пройти обязательный 21-дневный карантин, "но она уедет, как только это закончится, и я смогу переехать".

Министерство иностранных дел Литвы выразило сожаление по поводу решения Пекина. "Уважая принцип единого Китая, Литва полна решимости развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, 10 августа МИД Китая объявил об отзыве посла из Литвы и требовал в Вильнюс отозвать своего посла из Пекина.

В Китае заявили, что недавно правительство Литвы, не обращая внимания на неоднократные заявления Пекина относительно потенциальных последствий, объявил о своем решении позволить тайваньским властям открыть свое представительство в стране.