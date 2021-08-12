Посол Литви в Китаї залишить країну через суперечку навколо представництва Тайваню

Посол Литви в Китаї заявила, що її попросили покинути країну, через день після того, як Пекін вимагав від Вільнюса відкликати свого посланника через дозвіл Тайваню створити офіс у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Посол Діана Міцкевічіне щойно повернулася до столиці Китаю, коли їй сказали, що їй доведеться повернутися до Вільнюса якомога швидше.

"Я щойно приїхала до Пекіна… щоб бути поінформованою про те, що мене просять виїхати", - сказала вона.

Міцкевічіне додала, що їй доведеться пройти обов'язковий 21-денний карантин, "але вона поїде, як тільки це закінчиться, і я зможу переїхати".

Міністерство закордонних справ Литви висловило жаль з приводу рішення Пекіна. "Поважаючи принцип єдиного Китаю, Литва сповнена рішучості розвивати взаємовигідні відносини з Тайванем", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, 10 серпня МЗС Китаю оголосило про відкликання посла з Литви і вимагало у Вільнюса відкликати свого посла з Пекіна.

У Китаї заявили, що нещодавно уряд Литви, не звертаючи уваги на неодноразові заяви Пекіна щодо потенційних наслідків, оголосив про своє рішення дозволити тайванській владі відкрити своє представництво в країні.