В Турции взяли под контроль 125 из 132 лесных пожаров

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что в течение последних пяти дней турецкие пожарные взяли под контроль 125 из 132 лесных пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"За последние пять дней мы взяли под контроль 125 из 132 пожаров, семь еще продолжаются. Кроме того, наши службы были привлечены к тушению 78 пожаров в сельской местности", - сказал он.

"Пожар в Мармарисе продолжается. Сейчас он стабилен. Есть потенциальная опасность в связи с изменением погодных условий во второй половине дня, но наша команда продолжает работать над этим сейчас", - отметил министр.

Пакдемирли уточнил, что ситуацию осложняют температура воздуха, превышающая 40 градусов, сильный ветер и низкая влажность.

"Метеорологически мы снова сталкиваемся с низкой влажностью за все время, влажностью 8 процентов завтра. Мы считаем, что при нормальных условиях влажность воздуха ниже 30 процентов летом не должна быть ни в Анталии, ни в Мугле, но сейчас сложились такие условия. Это сложная задача. Наша борьба продолжается в этих условиях".

Напомним, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни восьми человек. Общее количество очагов пожара достигало 112.

Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.

Ранее Украина отправила в Турцию два самолета Ан-32П с группой обеспечения. Эти экипажи ранее привлекались к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

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