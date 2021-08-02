У Туреччині взяли під контроль 125 зі 132 лісових пожеж

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що протягом останніх п'яти днів турецькі пожежники взяли під контроль 125 зі 132 лісових пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"За останні 5 днів ми взяли під контроль 125 із 132 пожеж, сім ще тривають. Крім того, наші служби були залучені до гасіння 78 пожеж у сільській місцевості", – сказав він.

"Пожежа в Мармарисі триває. Ця пожежа наразі стабільна. Вона містить потенційні небезпеки зі зміною погодних умов у другій половині дня, але наша команда продовжує працювати над цим на даний момент", – зазначив міністр.

Пакдемірлі уточнив, що ситуацію ускладнюють температура повітря, яка перевищує 40 градусів, сильний вітер і низька вологість.

"Метеорологічно ми знову стикаємося із найнижчою вологістю за всі часи, вологістю у 8 відсотків завтра. Ми вважаємо, що за нормальних умов вологість повітря нижче 30 відсотків влітку не повинна бути ні в Анталії, ні в Муглі, але нині склалися такі умови. Це складне завдання. Наша боротьба триває за цих умов".

Нагадаємо, лісові пожежі на півдні Туреччини вирують з середини минулого тижня і вже забрали життя 8 людей.

Напередодні турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, в тому числі у курортному Бодрумі.

Раніше Україна відправила до Туреччини два літаки Ан-32П із групою забезпечення. Ці екіпажі раніше залучали до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

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