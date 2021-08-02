Количество погибших в результате лесных пожаров в Турции возросло до 8

Число жертв лесных пожаров на южном побережье Турции возросло до восьми в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Еще два человека погибли в воскресенье из-за пожара в городе Манавгат на юге страны, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, добавив, что еще 10 человек проходят лечение в больнице в этом районе.

За последние дни пожары уже унесли жизни пяти человек в Манавгате и одного человека в Мармарисе. По данным Министерства лесного хозяйства, прилагаются усилия для тушения шести пожаров, которые все еще горят в Турции.

Со среды тысячи людей были эвакуированы из своих домов и гостиниц. Местные жители были направлены на помощь пожарным, также помощь оказали Украина, Россия, Иран и Азербайджан.

К тушению пожаров было привлечено не менее 13 самолетов, 45 вертолетов, беспилотников и 828 пожарных машин.

Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.

Последствия пожара в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".