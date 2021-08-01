В Турции из-за пожаров эвакуируют туристов из отелей
Турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, где бушуют масштабные лесные пожары, угрожающие отелям и домам местных жителей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Для защиты отдыхающих используют катера береговой охраны Турции, которым на помощь пришли частные лодки и яхты.
📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum— EHA News (@eha_news) July 31, 2021
▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.
▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk
В курортном городе Бодрум эвакуировали три пятизвездочных отеля. Мэр Бодрума опубликовал в Twitter кадры, на которых видно, что огонь все еще горит в воскресенье утром.
Местные СМИ также опубликовали драматические кадры, на которых видно, как люди со своими вещами бегут из опасного района, когда в город с горы, покрытой лесом, быстро приближается пожар.
Пожары, которые продолжаются со среды, унесли жизни шести человек.
Министр сельского и лесного хозяйства заявил, что около 107 из 112 лесных пожаров в Турции под контролем, сообщает Hurriyet.
Он сказал, что три пожарных самолета, девять вертолетов, более сотни пожарных машин и бульдозеров используются для тушения пожара в Мармарисе.
Последствия пожара в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".