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В Турции из-за пожаров эвакуируют туристов из отелей

Воскресенье, 1 августа 2021, 12:41

Турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, где бушуют масштабные лесные пожары, угрожающие отелям и домам местных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Для защиты отдыхающих используют катера береговой охраны Турции, которым на помощь пришли частные лодки и яхты.

В курортном городе Бодрум эвакуировали три пятизвездочных отеля. Мэр Бодрума опубликовал в Twitter кадры, на которых видно, что огонь все еще горит в воскресенье утром.

Местные СМИ также опубликовали драматические кадры, на которых видно, как люди со своими вещами бегут из опасного района, когда в город с горы, покрытой лесом, быстро приближается пожар.

Пожары, которые продолжаются со среды, унесли жизни шести человек.

Министр сельского и лесного хозяйства заявил, что около 107 из 112 лесных пожаров в Турции под контролем, сообщает Hurriyet.

Он сказал, что три пожарных самолета, девять вертолетов, более сотни пожарных машин и бульдозеров используются для тушения пожара в Мармарисе.

Последствия пожара в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

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Турция стихийные бедствия
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