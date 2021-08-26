Дания и Бельгия заявили о прекращении эвакуации из Кабула, Франция планирует с пятницы

Франция с пятницы планирует прекратить эвакуацию из Кабула с пятницы 27 августа, Дания и Бельгия уже остановили полеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Начиная с завтрашнего вечера, мы уже не сможем эвакуировать людей из аэропорта Кабула", - сказал в комментарии RTL премьер-министр Франции Жан Кастекс.

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Последний эвакуационный рейс Дании уже вылетел из страны, с 90 гражданскими лицами, кроме военных и дипломатов. "Летать в Кабул или из него теперь опасно", - прокомментировала министр обороны Трине Брамсен.

Премьер Бельгии Александр де Кроо вечером 25 августа заявил, что после последних пяти рейсов этого дня следующих уже не будет ", учитывая развитие ситуации и в соответствии с договоренностями с другими партнерами". 40 бельгийских военных, которые помогали поддерживать безопасность в аэропорту, также покинули его.

Напомним, США, Великобритания и Австралия 26 августа призвали не ехать в аэропорт Кабула и покинуть зону вокруг него из-за высокой угрозы теракта.

Во вторник "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранная эвакуация из страны была завершена до 31 августа, и они не соглашаются на продолжение эвакуации после этой даты.

Байден отметил, что США успевают уложиться в сроки и заинтересованы закончить миссию быстрее из-за угрозы атаки на аэропорт боевиков "Исламского государства".

В то же время госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон продолжит помогать выехать из страны и после этой даты, не детализировав, как это может происходить.