Турция начала вывозить своих военных из Афганистана

Турция начала вывозить своих военных из аэропорта Кабула, где они помогали обеспечивать эвакуацию.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News, об этом объявило Минобороны Турции 25 августа.

"Военные Вооруженных сил возвращаются на родину после успешного выполнения задач", - заявил ведомство.

Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын сообщил, что вывоз военных займет около 36 часов, и первый самолет уже вылетел.

По его словам, "Талибан" попросил о технической поддержке со стороны Турции для обеспечения дальнейшей работы аэропорта, и эти переговоры "вероятно, дадут положительные результаты". В то же время Калын выразил сомнение, что "Талибан" сможет гарантировать безопасность аэропорта.

Турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года и участвовали в поддержке эвакуации после того, как власть в стране окончательно перешла к боевикам "Талибана". Из страны эвакуировали в целом 1129 граждан Турции - гражданских лиц.

Напомним, во вторник "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранная эвакуация из страны была завершена до 31 августа, и они не соглашаются на продолжение эвакуации после этой даты.

Байден отметил, что США успевают уложиться в сроки и заинтересованы закончить миссию быстрее из-за угрозы атаки на аэропорт боевиков "Исламского государства".

В то же время госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон продолжит помогать выехать из страны и после этой даты, не детализировав, как это может происходить.