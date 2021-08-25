Байден пояснив, чому США зацікавлені закінчити евакуацію з Афганістану якнайшвидше

Президент США Джо Байден зазначив, що, попри заклики союзників до "Талібану" продовжити евакуацію після 31 серпня, США встигають піти до цієї дати та зацікавлені завершити евакуацію якнайшвидше - через зростаючу загрозу атаки "Ісламської держави".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press, про це він заявив 24 серпня.

"Кожен день, доки ми залишаємося на місці, ми знаємо, що "Ісламська держава" шукає можливість атакувати аеропорт, з нашими силами, силами союзників та беззахисними цивільними", - пояснив Джо Байден, зазначивши, що угрупування ворогує з "Талібаном".

Він додав, що "Талібан" "робив кроки для того, щоб допомогти нам забрати своїх людей" та безпеку евакуації вдається підтримувати, попри низку інцидентів.

"Але ситуація дуже напружена. Що більше минає часу, то більший ризик", - зазначив Джо Байден.

Президент США наголосив, що легітимність будь-якого майбутнього афганського уряду залежатиме від того, як "Талібан" дотримається своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі - щоб не допустити перетворення Афганістану на базу для терористів. "Ніхто з нас не повірить "Талібану" на слово. Ми будемо судити за діями, і будемо координувати свої кроки у відповідь на поведінку "Талібану", - підкреслив Байден.

Останніми днями США збільшили темпи евакуації. У Пентагоні заявили, що на ранок 24 серпня були евакуйовані 21600 осіб. За словами Байдена, за 12 годин після того вивезли ще 12 тисяч.

Нагадаємо, у вівторок "Талібан" заявив, що хоче, аби іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на розширення евакуацій за межі цієї дати.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що "Велика сімка" погодилася з планом дій щодо "Талібану", при цьому їх умовою номер один є те, що бойовики повинні дозволити охочим афганцям безперешкодно виїхати з країни навіть після граничного терміну 31 серпня.