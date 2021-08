Держдеп запевнив, що США продовжать допомагати виїздити з Афганістану і після 31 серпня

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що і після 31 серпня Вашингтон продовжить допомагати виїхати з Афганістану американцям та афганським партнерам, які бажають це зробити.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ми рухаємося за планом і зможемо закінчити місію в Афганістані до 31 серпня, за умови, що "Талібан" продовжить співпрацювати і не буде перебоїв... Але хочу чітко наголосити: немає крайнього терміну, коли ми перестанемо допомагати громадянам США, які досі залишаються в країні, та афганським партнерам, які працювали з нами багато років, виїхати, котрі хочуть виїхати і не мали змоги це зробити. Ці зусилля триватимуть щоденно і після 31 серпня", - зазначив Ентоні Блінкен.

We’re on track to complete our mission in Afghanistan by Aug 31, provided the Taliban continue to cooperate, & there are no disruptions. But let me be clear, there's no deadline on our work to help remaining U.S. citizens & Afghan partners who decide they want to leave to do so. pic.twitter.com/T2AUcw8fIA