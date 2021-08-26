Держдеп запевнив, що США продовжать допомагати виїздити з Афганістану і після 31 серпня

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що і після 31 серпня Вашингтон продовжить допомагати виїхати з Афганістану американцям та афганським партнерам, які бажають це зробити.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ми рухаємося за планом і зможемо закінчити місію в Афганістані до 31 серпня, за умови, що "Талібан" продовжить співпрацювати і не буде перебоїв... Але хочу чітко наголосити: немає крайнього терміну, коли ми перестанемо допомагати громадянам США, які досі залишаються в країні, та афганським партнерам, які працювали з нами багато років, виїхати, котрі хочуть виїхати і не мали змоги це зробити. Ці зусилля триватимуть щоденно і після 31 серпня", - зазначив Ентоні Блінкен.

We’re on track to complete our mission in Afghanistan by Aug 31, provided the Taliban continue to cooperate, & there are no disruptions. But let me be clear, there's no deadline on our work to help remaining U.S. citizens & Afghan partners who decide they want to leave to do so. pic.twitter.com/T2AUcw8fIA — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 25, 2021

Держсекретар нагадав, що "Талібан" зобов’язався дозволити безпечно покинути Афганістан американцям, громадянам країн-партнерів, а також афганцям, яким ризиковано далі залишатись в країні і після цієї дати, і підкреслив, що десятки країн світу очікують дотримання цієї обіцянки, і не лише на період евакуаційної місії.

"Ми розробляємо детальні плани щодо того, як продовжувати консульську підтримку та допомагати з виїздом з країни для тих, кому потрібно буде виїхати після 31 серпня", - додав Блінкен.

За його словами, президент Джо Байден попросив також підготувати план дій на випадок непередбачуваних обставин, якщо з’ясується, що США змушені залишитися в країні після 31 серпня.

Нагадаємо, у вівторок "Талібан" заявив, що хоче, аби іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на розширення евакуацій за межі цієї дати.

Байден зазначив, що США встигають вкластися у терміни та зацікавлені закінчити місію якнайшвидше через загрозу атаки на аеропорт бойовиків "Ісламської держави".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що "Велика сімка" погодилася з планом дій щодо "Талібану", при цьому їх умовою номер один є те, що бойовики повинні дозволити охочим афганцям безперешкодно виїхати з країни навіть після граничного терміну 31 серпня.