Украина готовит еще один эвакуационный рейс из Кабула, в списке около 90 человек - Кулеба

Украина готовит четвертый рейс для эвакуации из Кабула граждан Украины, членов их семей и, по возможности, людей из списков других стран-партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас это примерно 90 человек - но это граждане Украины вместе с членами семей. Например, человек-гражданин Украины вместе с женой и детьми-гражданами Афганистана. Поскольку это семья, безусловно, мы помогаем им всем", - ответил он на вопрос о количестве Украинская, которые ожидают эвакуации.

Он отметил, что Украина продолжает получать запросы от других стран и международных организаций с просьбами помочь людям из их списков, но приоритет будут предоставлять гражданам Украины.

"Мы не остановимся в возвращении граждан, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел быть вывезен", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что предыдущие три рейса были осуществлены одним военным и двумя гражданскими самолетами вывезли более 250 человек. По его словам, военный самолет финансировался из украинского бюджета, а за полет гражданских самолетов Украина не платила - их организовали благодаря политическим договоренностям.

Дмитрий Кулеба назвал эвакуацию из Афганистана "самой сложной операцией, с которой нам когда-либо приходилось сталкиваться" – из-за уровня угроз и быстрого изменения ситуации.

Напомним, уже ряд западных стран объявили, что прекратили или с вечера пятницы прекращают эвакуационные рейсы из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Ранее президент Джо Байден отметил, что США успевают уложиться в сроки и заинтересованы закончить миссию быстрее из-за угрозы атаки на аэропорт боевиков "Исламского государства".

В то же время госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон продолжит помогать выехать из страны и после этой даты, не детализировав, как это может происходить.