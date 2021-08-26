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Україна готує ще один евакуаційний рейс з Кабула, у списку близько 90 осіб - Кулеба

Четвер, 26 серпня 2021, 12:32

Україна готує четвертий рейс для евакуації з Кабула громадян України, членів їхніх родин та, за можливості, людей зі списків інших країн-партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів на пресконференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

"Зараз це приблизно 90 осіб - але це громадяни України разом з членами сімей. Наприклад, чоловік-громадянин України разом з дружиною і дітьми-громадянами Афганістану. Оскільки це родина, безумовно, ми допомагаємо їм усім", - відповів він на запитання про кількість українців, які очікують евакуації. 

Він зазначив, що Україна продовжує отримувати запити від інших країн та міжнародних організацій з проханнями допомогти людям з їхніх списків, але пріоритет будут надавати громадянам України.

"Ми не зупинимося в поверненні громадян, доки не переконаємося, що вивезли всіх, хто хотів бути вивезений", - наголосив Дмитро Кулеба.

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Він розовів, що попередні три рейси були здійснені одним військовим та двома цивільними літаками, що вивезли понад 250 людей. За його словами, військовий літак фінансувався з українського бюджету, а за політ цивільних літаків Україна не сплачувала - їх організували завдяки політичним домовленостям.

Дмитро Кулеба назвав евакуацію з Афганістану "найскладнішою операцією, з якою нам коли-небудь доводилося стикатися" - через рівень загроз та швидку зміну ситуації.

Нагадаємо, вже низка західних країн оголосили, що припинили або з вечора п’ятниці припиняють евакуаційні рейси через погіршення безпекової ситуації.

Раніше президент Джо Байден зазначив, що США зацікавлені закінчити місію якнайшвидше через загрозу атаки на аеропорт бойовиків "Ісламської держави". 

Водночас держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон продовжить допомагати виїхати з країни і після цієї дати, не деталізувавши, як це може відбуватися.

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Афганістан Кулеба МЗС
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