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Президент Эстонии считает, что Украина не может стать членом НАТО до деоккупации

Среда, 25 августа 2021, 10:03

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - отметила Керсти Кальюлайд.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила утвердительно: "Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно".

Отметим, интервью состоялось после саммита "Крымской платформы".

Керсти Кальюлайд также выразила мнение, что у Украины, Молдовы и Грузии впереди еще "с 20 лет работы" для того, чтобы быть готовыми к членству в ЕС.

Полная версия интервью - уже скоро на сайте "Европейской правды".

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