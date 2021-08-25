Президент Эстонии считает, что Украина не может стать членом НАТО до деоккупации
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.
Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".
"Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - отметила Керсти Кальюлайд.
На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила утвердительно: "Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно".
Отметим, интервью состоялось после саммита "Крымской платформы".
Керсти Кальюлайд также выразила мнение, что у Украины, Молдовы и Грузии впереди еще "с 20 лет работы" для того, чтобы быть готовыми к членству в ЕС.
Полная версия интервью - уже скоро на сайте "Европейской правды".