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Испания завершила эвакуацию из Афганистана

Пятница, 27 августа 2021, 10:28

Испания завершила эвакуацию личного состава из Афганистана, и ожидается, что последние эвакуированные приземлятся на военной авиабазе Торрехон близ Мадрида позже в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Два военных самолета, которые перевозили из Кабула последних 81 испанцев, прибыли в Дубай рано утром в пятницу, заявили в испанском правительстве.

Самолеты также перевезли четырех португальских солдат и 83 афганцев, работавших со странами НАТО.

"Эти два рейса завершают эвакуацию испанского персонала, афганских союзников и их семей", - сообщили в правительстве.

За время своей спасательной миссии Испания эвакуировали 1898 афганцев, которые сотрудничали с западными странами, Организацией Объединенных Наций или Европейским Союзом.

Как сообщалось, Великобритания продолжит операцию по эвакуации людей из Афганистана, несмотря на двойной теракт в районе кабульского аэропорта в четверг.

Более 100 человек погибли, в том числе не менее 13 военнослужащих США и 90 афганцев, в результате нападений террористов-смертников в районе аэропорта Кабула в четверг.

Американские власти возлагают ответственность за взрывы на террористическую организацию ИГИЛ.

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Испания Афганистан
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