Іспанія завершила евакуацію з Афганістану

Іспанія завершила евакуацію особового складу з Афганістану, і очікується, що останні евакуйовані приземляться на військовій авіабазі Торрехон поблизу Мадрида пізніше в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Два військових літаки, які перевозили з Кабула останніх 81 іспанців, прибули до Дубая рано-вранці в п'ятницю, заявили в іспанському уряді.

Літаки також перевезли чотирьох португальських солдатів та 83 афганців, які працювали з країнами НАТО.

"Ці два рейси завершують евакуацію іспанського персоналу, афганських союзників та їхніх сімей", - повідомили в уряді.

За час своєї рятувальної місії Іспанія евакуювала 1898 афганців, які співпрацювали із західними країнами, Організацією Об’єднаних Націй або Європейським Союзом.

Як повідомлялося, Велика Британія продовжить операцію з евакуації людей з Афганістану, незважаючи на подвійний теракт у районі кабульського аеропорту в четвер.

Понад 100 людей загинули, в тому числі щонайменше 13 військовослужбовців США та 90 афганців, в результаті нападів терористів-смертників в районі аеропорту Кабула в четвер.

Американська влада покладає відповідальність за вибухи на терористичну організацію ІДІЛ.