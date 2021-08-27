Британія продовжить евакуацію з Кабула попри теракти

Велика Британія продовжить операцію з евакуації людей з Афганістану, незважаючи на подвійний теракт у районі кабульського аеропорту в четвер.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Прем'єр-міністр провів екстрене засідання Cobra після вибухів, після чого він пообіцяв, що Велика Британія буде продовжувати працювати "з усіх сил" і до "останнього моменту".

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Джонсон визнав, що евакуювати всіх людей, які мають право дістатися до Британії, буде неможливо. Однак, за його словами, Британія чинитиме тиск на талібів, щоб ті випустили їх.

Подвійні вибухи в четвер відбулися за межами воріт Abbey, де розміщені американські і британські сили для допомоги в евакуації.

За даними Міністерства оборони Британії, в результаті вибухів не було жертв серед британських військових або урядових службовців.

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Понад 100 людей загинули, в тому числі щонайменше 13 військовослужбовців США та 90 афганців, в результаті нападів терористів-смертників в районі аеропорту Кабула в четвер.

Американська влада покладає відповідальність за вибухи на терористичну організацію ІДІЛ.

Президент США Джо Байден пообіцяв, що терористи заплатять за смертоносні атаки.

Він сказав, що попри теракти США завершать свою місію щодо вивезення "якомога більшої кількості людей" до 31 серпня.