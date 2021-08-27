Болгария направит войска к границам на фоне опасений из-за беженцев из Афганистана

Болгария объявила в четверг, что укрепит свою границу с Грецией и Турцией при помощи от 400 до 700 военных на фоне растущей обеспокоенности в Европе из-за притока беженцев из Афганистана.

Об этом объявил министр обороны Георгий Панайотов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFERL.

"Давление на болгарской границе увеличивается, что требует от правительства действий, и именно это оно и делает", - сказал министр обороны Георгий Панайотов.

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Военные будут готовы помочь полиции и жандармам со "строительством заграждений и наблюдением", добавил он.

Министерство внутренних дел Болгарии заявило, что в последние недели наблюдается "усиление миграционного давления" на границе с Турцией и Грецией.

Захват власти в Афганистане талибами вызвал опасения по поводу повторения миграционного кризиса в Европе 2015 года, когда более миллиона человек, спасаясь от войны и бедности на Ближнем Востоке, прибыли в Евросоюз.

Многие мигранты перебрались из Турции и шли пешком по так называемому балканскому маршруту в более богатые страны ЕС.

В знак обеспокоенности по поводу афганских мигрантов словенское председательство в ЕС объявило, что 31 августа в Брюсселе состоится экстренная встреча министров внутренних дел Евросоюза.

Греция завершила строительство забора на границе с Турцией длиной 40 км, чтобы предотвратить попытки просителей убежища попасть в Европу после захвата талибами власти в Афганистане.