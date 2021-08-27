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Болгарія надішле війська до кордонів на тлі побоювань через біженців з Афганістану

П'ятниця, 27 серпня 2021, 10:40

Болгарія оголосила в четвер, що зміцнить свій кордон з Грецією і Туреччиною за допомогою від 400 до 700 військових на тлі зростаючої стурбованості в Європі через приплив біженців з Афганістану.

Про це оголосив міністр оборони Георгій Панайотов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFERL.

"Тиск на болгарському кордоні збільшується, що вимагає від уряду дій, і він саме це і робить", - сказав Панайотов.

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Військові будуть готові допомогти поліції і жандармам зі "спорудженням загороджень і наглядом", - додав він.

Міністерство внутрішніх справ Болгарії заявило, що в останні тижні спостерігається "посилення міграційного тиску" на кордоні з Туреччиною і Грецією.

Захоплення влади в Афганістані талібами викликало побоювання з приводу повторення міграційної кризи в Європі в 2015 році, коли понад 1 мільйон людей, рятуючись від війни і бідності на Близькому Сході, прибули до Євросоюзу.

Багато мігрантів перебралися з Туреччини і йшли пішки так званим балканським маршрутом в багатші країни ЄС.

В знак стурбованості з приводу афганських мігрантів словенське головування в ЄС оголосило, що 31 серпня в Брюсселі відбудеться екстрена зустріч міністрів внутрішніх справ Євросоюзу.

Греція завершила будувати огорожу на кордоні з Туреччиною довжиною 40 км, щоб запобігти спробам прохачів притулку потрапити до Європи після захоплення талібами Афганістану.

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Болгарія Афганістан
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