В Нидерландах жгли шины из-за несогласия с приемом беженцев из Афганистана

В центральной части Нидерландов во вторник вечером люди подожгли шины, выступая против прибытия сотен беженцев из Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Поздно вечером протестующие подожгли автомобильные покрышки у военной базы в селе Гарскамп в 85 километрах от Амстердама, где проживают афганцы, эвакуированные из Кабула, где власть перешла к группировке "Талибан".

Протест, который начался во вторник днем, долгое время имел мирный характер, но ближе к вечеру напряженность обострилась, и полиции с собаками пришлось вмешаться. Несколько десятков демонстрантов выкрикивали националистические лозунги.

Представительница полиции заявила в среду, что в результате протеста никого не задержали и не оштрафовали.

Сотни афганцев прибыли в Нидерланды в последние дни после того, как их вывезли самолетами из Кабула. Они размещены на трех военных базах страны. База в Гарскампе может принять до 800 эвакуированных.

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