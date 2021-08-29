Взрыв в Кабуле: США нанесли ракетный удар по заминированному авто

США в воскресенье нанесли оборонительный авиаудар в Кабуле по предполагаемому заминированному автомобилю террористической организации ИГИЛ-К.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам представителя Министерства обороны США, значительный вторичный взрыв, произошедший после удара ракеты, свидетельствовал о большом количестве взрывчатого материала в авто.

Ракетную атаку осуществил дрон. По словам чиновника, первоначальные данные свидетельствуют об отсутствии жертв среди гражданского населения.

Ранее американские власти заявили, что террористическую атаку у ворот аэропорта Кабула 26 августа совершила группа ИГИЛ-К ("Вилаят Хорасан").

Накануне президент США Джо Байден заявлял, что в ближайшие сутки существует большая вероятность нового теракта.

Как известно, 26 августа у ворот аэропорта террорист-смертник устроил теракт, в результате которого погибли как минимум 170 человек, в том числе 13 военных США, двое граждан Британии и ребенок одного из граждан Британии. По неофициальным данным, число жертв достигло 200.