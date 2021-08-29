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Укр / Рус
Укр / Рус

Новый взрыв в Кабуле: ракета попала в дом вблизи аэропорта

Воскресенье, 29 августа 2021, 16:39

В Кабуле произошел сильный взрыв недалеко от аэропорта, который стал следствием попадания ракеты в жилой дом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На изображениях, размещенных в социальных сетях, видны черные облака дыма, поднимающиеся в воздух над зданиями.

Представитель Министерства здравоохранения подтвердил, что в этом районе произошел взрыв.

Позже стало известно, что взрыв был вызван ракетой, попавшей в дом недалеко от аэропорта. Аэропорт не пострадал. Пока неизвестно, есть ли жертвы.

Напомним, Украина эвакуировала всех своих граждан, изъявивших такое желание и вышедших на контакт с МИД.

Как известно, 26 августа у ворот аэропорта террорист-смертник устроил теракт, в результате которого погибли как минимум 170 человек, в том числе 13 военных США, двое граждан Британии и ребенок одного из граждан Британии. По неофициальным данным, число жертв достигло 200.

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