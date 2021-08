Новый взрыв в Кабуле: ракета попала в дом вблизи аэропорта

В Кабуле произошел сильный взрыв недалеко от аэропорта, который стал следствием попадания ракеты в жилой дом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На изображениях, размещенных в социальных сетях, видны черные облака дыма, поднимающиеся в воздух над зданиями.

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s